    КНДР запустила около 10 ракет во время визита главы Пентагона на границу

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 06:19
    КНДР запустила около 10 ракет во время визита главы Пентагона на границу

    Вооруженные силы КНДР запустили порядка 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в сторону Желтого моря примерно за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону, расположенную на границе между КНДР и Южной Кореей.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap ​​​со ссылкой на южнокорейских военных.

    Министры обороны Республики Корея и США впервые с 2017 года посетили вместе демилитаризованную зону. Запуск ракет был зафиксирован около 16:00 по местному времени.

    В Сеуле также отметили, что ВС КНДР запустили порядка 10 ракет около 15:00 по местному времени 1 ноября, когда в южнокорейском городе Кёнджу состоялся саммит Республики Корея и Китая. В администрации южнокорейского лидера перед встречей отметили, что денуклеаризация Корейского полуострова может стать предметом обсуждений лидеров двух стран.

    "Наши военные внимательно следят за действиями Северной Кореи, поддерживая высокую совместную боеготовность Республики Корея и США", - заявили в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея. Агентство Yonhap отмечает, что запуск ракет из РСЗО не нарушает резолюции СБ ООН.

    КНДР Пит Хегсет Южная Корея
