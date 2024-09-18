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КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности

КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности КНДР запустила "несколько баллистических ракет малой дальности" в северо-восточном направлении.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 06:39
КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности

КНДР запустила "несколько баллистических ракет малой дальности" в северо-восточном направлении.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, ракеты были запущены около 06:50 по местному времени (01:50 по бакинскому времени) из района города Кэчхон в провинции Пхёнан-Намдо в северо-восточном направлении. В Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявили, что готовы к дополнительным пускам и проводят обмен информацией с США и Японией.

По информации Сеула, дальность полета составила примерно 400 км.

Японские власти сообщали о двух запусках баллистических ракет.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya bir neçə qısamənzilli ballistik raket buraxıb

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