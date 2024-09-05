КНДР второй день подряд запускает шары с мусором в Южную Корею

КНДР второй день подряд запускает шары с мусором в сторону Республики Корея.

КНДР второй день подряд запускает шары с мусором в сторону Республики Корея.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Народная республика снова начала запускать шары в районе 09:00 по местному (04:00 по бакинскому) времени. Военные рекомендовали не приближаться к упавшим объектам и сообщать о них властям.

Накануне вечером КНДР запустила порядка 420 шаров с мусором. Около 20 воздушных шаров обнаружили в Сеуле и его окрестностях.

До этого аналогичная акция состоялась 10 августа. С территории КНДР подобные шары запускаются с конца мая в ответ на заброс пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. В июле один из шаров упал на территории правительственного комплекса, где расположена администрация президента Республики Корея.