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    КНДР впервые провела ночной ракетный запуск

    Также впервые пуск производился из отдаленной горной провинции Чагандо© Foto: Globallookpress/ kcnawatch. co

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Северная Корея впервые провела ночные ракетные испытания.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, запуск предположительно баллистической ракеты впервые был произведен Северной Кореей в ночное время суток.

    Также впервые пуск производился из отдаленной горной провинции Чагандо.

    Об очередных ракетных испытаниях, произведенных Северной Кореей, сообщалось ранее. Пуск был произведен в 23:41 по местному времени. По сведениям министерства обороны Японии, которые привел телеканал NHK, ракета достигла максимальной высоты в 3000 километров, ее полет длился 45 минут. По мнению экспертов, это была межконтинентальная баллистическая ракета, она упала недалеко от острова Хоккайдо.

    Предыдущее ракетное испытание Пхеньян осуществил 4 июля.

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