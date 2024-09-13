КНДР увеличит число центрифуг для обогащения урана

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана с целью наращивания ядерного арсенала "в геометрической прогрессии", а также внедрять новые центрифуги.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана с целью наращивания ядерного арсенала "в геометрической прогрессии", а также внедрять новые центрифуги.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщает со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно информации, северокорейский лидер дал эти поручения во время посещения объектов по производству ядерных материалов.

По его словам, для выполнения задачи по наращиванию арсенала "в геометрической прогрессии" нужно "не почивать на лаврах, а увеличивать число центрифуг", повышать их мощность, а также "продвигать работу по внедрению новых центрифуг" для укрепления "базы производства ядерных материалов для ядерного оружия".