Южная Корея заявила о неудачном запуске КНДР баллистической ракеты - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Запуск КНДР баллистической ракеты с подводной лодки прошел неудачно. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил южно-корейский военный.

По данным Сеула, ракета была запущена ночью в водах к востоку от Корейского полуострова.

Информационное агентство Yonhap уточняет, что ракета успешно стартовала, но потерпела крушение во время полета, один из элементов ракеты взорвался в воздухе на высоте около 10 км.

По словам южно-корейского военного, ракета затонула в Японском море.

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Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Отмечается, что пуск был произведен из акватории Японского моря.