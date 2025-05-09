КНДР провела ракетные учения под руководством Ким Чен Ына

Корейская народная армия провела объединенные учения, в ходе которых отрабатывались нанесения ударов дальнобойными орудиями и ракетными системами.

Корейская народная армия провела объединенные учения, в ходе которых отрабатывались нанесения ударов дальнобойными орудиями и ракетными системами.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подчеркивается, что учения прошли под руководством Ким Чен Ына. По данным ЦТАК, на учениях были задействованы 600-мм дальнобойная реактивная система залпового огня и тактическая баллистическая ракета типа "Хвасон-11га".

"Также прошли учения по отработке порядка и процесса срочного перехода всех подразделений в состояние готовности к ядерному контрудару и отдельные учения для командного состава по применению систем контратаки", - говорится в сообщении ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил необходимость безостановочного усовершенствования ядерных сил страны. Он также поставил задачу "по дальнейшему повышению боевой надежности систем тактического ядерного оружия, комплексному и непрерывному расширению пространства их применения".