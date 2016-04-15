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    ​КНДР провела неудачный запуск баллистической ракеты

    Ранее сообщалось, что КНДР может запустить ракету в честь дня рождения Ким Ир Сена

    Баку. 15 Апреля. REPORT.AZ/ КНДР совершила утром, 15 апреля, неудачный запуск баллистической ракеты.

    Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

    Агентство уточняет, что это могла быть ракета «Мусудан» с дальностью более 3 тыс. км.

    Reuters сообщает, что американское стратегическое командование отследило неудачный запуск северокорейской ракеты. В сообщении утверждается, что запуск не нес угрозы для территории Северной Америки.

    Ранее сообщалось, что КНДР может запустить ракету в честь дня рождения Ким Ир Сена — 15 апреля.

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