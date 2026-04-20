    КНДР провела испытания тактических баллистических ракет "Хвасонпхо-11ра"

    20 апреля, 2026
    • 02:48
    КНДР провела испытания тактических баллистических ракет Хвасонпхо-11ра

    Главное управление ракетостроения Северной Кореи организовало тестовый пуск с целью проверки мощности боеголовок обновленных тактических баллистических ракет "земля - земля" модели "Хвасонпхо-11ра".

    Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), за ходом испытаний лично следил лидер КНДР Ким Чен Ын в сопровождении первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сика, руководителя управления ракетостроения генерала армии Чан Чхан Ха, а также командующего 1-ым корпусом Корейской народной армии (КНА) генерал-лейтенанта Ан Ён Хвана и других официальных лиц.

    "Цель испытательного запуска заключалась в подтверждении характеристик и мощи кассетной и осколочно-фугасной боевых частей тактических баллистических ракет", подчеркивается в сообщении агентства. В ходе маневров пять ракет были выпущены по заданному участку - островной цели, расположенной на расстоянии 136 км. Боеприпасы с высокой плотностью поразили территорию площадью от 12,5 до 13 га, показав отличные тактико-технические показатели.

    Ким Чен Ын подчеркнул, что создание и постановка на вооружение многоцелевых кассетных боеголовок дает возможность результативно закрывать оперативные нужды КНА. Глава государства обратил внимание на то, что "на практике при ведении боевых действий имеет большое значение повышение способности как к высокоточному удару, так и к высокоплотному удару по определенной цели", и выразил глубокое удовлетворение итогами проведенных стрельб. Северокорейский лидер дал высокую оценку проделанной работе, отметив, что инженеры-разработчики боевых частей "не теряли время даром".

    В завершение Ким Чен Ын адресовал научно-исследовательским группам оборонного сектора пожелания новых достижений и покорения очередных рубежей в процессе укрепления боевой готовности КНА.

    Ракетные испытания Ким Чен Ын Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР)
    KXDR "Xvasonpxo-11ra" taktiki ballistik raketlərini sınaqdan keçirib

