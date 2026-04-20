İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    KXDR "Xvasonpxo-11ra" taktiki ballistik raketlərini sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    • 20 aprel, 2026
    • 03:53
    KXDR Xvasonpxo-11ra taktiki ballistik raketlərini sınaqdan keçirib

    Şimali Koreyanın Baş Raketqayırma İdarəsi "Hvasonpho - 11ra" modelinin yenilənmiş "yer-yer" taktiki ballistik raketlərinin döyüş başlıqlarının gücünü yoxlamaq üçün sınaq buraxılışını keçirib.

    "Report" Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, sınaqların gedişini KXDR lideri Kim Çen In Mərkəzi Komitəsinin şöbə müdirinin birinci müavini Kim Çon Sikanın, ordu generalı Çan Çan Xanın raketqayırma elmi idarəsinin rəhbəri, həmçinin Koreya Xalq Ordusunun 1-ci korpusunun komandiri general-leytenant An Yon Hvan və digər rəsmi şəxslərin müşayiəti ilə şəxsən izləyib.

    "Sınaq buraxılışının məqsədi taktiki ballistik raketlərin kaset və yüksək partlayıcı döyüş bölmələrinin xarakteristikasını və gücünü təsdiqləmək idi", - agentliyin məlumatında vurğulanır. Manevrlər zamanı müəyyən bir hissəyə - 136 km məsafədə yerləşən ada hədəfinə beş raket atılıb.

    Yüksək sıxlıqlı döyüş sursatları əla taktiki və texniki göstəricilər göstərərək, 12,5-13 hektar ərazini vurub. Kim Çen In vurğulayıb ki, çoxməqsədli kaset döyüş başlıqlarının yaradılması və istifadəyə verilməsi Koreya Xalq Ordusunun əməliyyat ehtiyaclarını effektiv şəkildə tamamlamağa imkan verir.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, təcrübədə hərbi əməliyyatların aparılmasında həm yüksək dəqiqlikli zərbə, həm də müəyyən hədəfə yüksək sıxlıqla zərbə vurma qabiliyyətinin artırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir, o həyata keçirilən atışların nəticələrindən dərin məmnunluq ifadə edib.

    Şimali Koreya lideri görülən işləri yüksək qiymətləndirərək qeyd edib ki, döyüş bölmələrinin mühəndis-tərtibatçıları vaxt itirməyiblər. Sonda Kim Çen In müdafiə sektorunun elmi-tədqiqat qruplarına Korya Xalq Ordusunun döyüş hazırlığının möhkəmləndirilməsi prosesində yeni nailiyyətlər və növbəti sərhədlər fəth edilməsini arzulayıb.

    Ballistik raket KXDR Kim Çen In
    КНДР провела испытания тактических баллистических ракет "Хвасонпхо-11ра"

