КНДР продемонстрировала новейший танк

КНДР провела соревнования среди танковых экипажей, в ходе которых были продемонстрированы танки нового типа.

КНДР провела соревнования среди танковых экипажей, в ходе которых были продемонстрированы танки нового типа.

Как передает Report , об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Соревнования прошли по методу подразделение на подразделение. Они нацелены на строгую проверку практических навыков танкистов и отработку методов ведения боевых действий по различным тактическим заданиям. В соревнованиях участвовали отличившиеся танковые экипажи из крупных танковых соединений", - говорится в сообщении агентства.

На них присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил удовлетворение тем, что линейный танк нового типа, впервые продемонстрировавший на сегодняшних танковых соревнованиях свою поразительную боеспособность, показал мощную ударную силу и маневренность. Он сказал, что можно уверенно гордиться обладанием нашей армии самым могущественным в мире танком", - отмечает ЦТАК.

После соревнований Ким Чен Ын лично протестировал новый танк, заняв место механика-водителя.