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КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием в ответ на "военные провокации"

КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием в ответ на "военные провокации" КНДР считает военные учения США и Южной Кореи провокациями и предупреждает Вашингтон и Сеул, что они имеют дело с ядерным государством.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 08:12
КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием в ответ на военные провокации

КНДР считает военные учения США и Южной Кореи провокациями и предупреждает Вашингтон и Сеул, что они имеют дело с ядерным государством.

Как передает Report, соответствующий комментарий государственного Центрального телеграфного агентства Кореи опубликован в воскресенье.

"США и их сателлитам нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями, а наш народ и армия не знают пустых слов", - говорится в комментарии. В нем отмечается, что совершенно очевидно, как будут использоваться ядерные вооружения Пхеньяна, если "силы сдерживания войны не действуют" на США и его союзников.

КНДР осудила как совместные военные учения США и Южной Кореи, которые проходили в марте, так и запланированные учения этих стран с подключением Японии.

В акватории Японского моря в ближайшее время ожидается проведение совместных учений США, Японии и Южной Кореи с участием американского атомного авианосца Nimitz. По данным источников агентства Yonhap, они пройдут на следующей неделе. Маневры проводятся на фоне активизации ракетных пусков КНДР.

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Версия на азербайджанском языке KXDR ABŞ və Cənubi Koreyanı nüvə silahı potensialı ilə hədələyib

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