КНДР пригрозила разрывом переговоров с Сеулом

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Власти КНДР заявили, что если Южная Корея не прекратит практику перебрасывания через границу листовок, осуждающих северокорейский режим, то ни о каких переговорах по ослаблению напряженности между двумя странами не может быть и речи. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Пресса КНДР утверждает, что кампания по распространению листовок, которую ведут южнокорейские правозащитники, поддерживается официальным Сеулом. Это ставит начатый переговорный процесс под угрозу.
Ранее активисты из Южной Кореи неоднократно отправляли на территорию КНДР воздушные шары с листовками, осуждающими северокорейский режим.
Пхеньян уже отклонил предложение Южной Кореи о проведении 30 октября переговоров на высшем уровне. Поводом для этого стали "провокационные листовки".
В начале октября стороны пришли к соглашению о возобновлении формальных переговоров на высшем уровне. КНДР и Южная Корея 15 октября начали переговоры на уровне генералов, чтобы обсудить пути ослабления напряженности между странами.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
Поделиться в Facebook