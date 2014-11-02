КНДР пригрозила разрывом переговоров с Сеулом

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Власти КНДР заявили, что если Южная Корея не прекратит практику перебрасывания через границу листовок, осуждающих северокорейский режим, то ни о каких переговорах по ослаблению напряженности между двумя странами не может быть и речи. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пресса КНДР утверждает, что кампания по распространению листовок, которую ведут южнокорейские правозащитники, поддерживается официальным Сеулом. Это ставит начатый переговорный процесс под угрозу.