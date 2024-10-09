КНДР превратит границу с Южной Кореей в "крепость"

Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Корея и "превратит южную границу КНДР в крепость".

Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Корея и "превратит южную границу КНДР в крепость".

Как передает Report , заявление военных приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"В ответ на серьезную ситуацию, когда в районе южной границы нашей республики с каждым днем разрастается военный кризис, чреватый взрывом, Генштаб КНА объявляет, что примет практические военные меры по последовательному разделению территориальных пределов, находящихся под государственной властью нашей республики, с территорией Республики Корея", - говорится в сообщении.

Сделать эти шаги Пхеньян заставляют, в том числе многочисленные военные учения США и Южной Кореи и появление американских стратегических средств на юге полуострова.

"С 9 октября будут проводиться строительные работы, направленные на полный разрыв автомобильных и железных дорог на территории народной республики, соединяющих КНДР с Республикой Корея, и на превращение оборонительных сооружений в крепость", - указал Генштаб КНА. Пхеньян уведомил Вашингтон в 09:45 по местному (04:45 по бакинскому) времени о строительных работах в "чувствительных районах", чтобы избежать недоразумений.

"В этой ситуации решение навечно перекрыть и заблокировать южную границу, прилегающую к Республике Корея - неизменному главному врагу, является мерой самозащиты, сдерживания войны и обеспечения безопасности нашей республики", - подчеркнули военные КНДР.