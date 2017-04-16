КНДР предприняла попытку запуска баллистической ракеты

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Северная Корея пыталась в тестовом режиме запустить баллистическую ракету, но запуск оказался неудачным.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник в военном ведомстве Южной Кореи.

Попытка запуска ракеты произошла на следующий день после того, как на севере страны был проведен военный парад, посвященный годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. На нем были продемонстрированы модели баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.