КНДР предложила США установить дипотношения

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ США и КНДР рассматривают условия для возможного установления дипломатических отношений, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Неназванные собеседники южнокорейской газеты "Чунган ильбо" заявили, что это может быть осуществлено, если Пхеньян согласится на денуклеаризацию.

Издание отмечает, что на встрече северокорейской и американской делегаций 27 мая в Пханмунчжоме представители КНДР поднимали вопросы о возможности установления дипломатических отношений с США, снятия экономических санкций и свертывания военных учений, которые организуют Южная Корея и США.

Не исключено, что данные темы на встрече в Нью-Йорке продолжат обсуждать заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и госсекретарь США Майкл Помпео.