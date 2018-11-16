КНДР предложила создать авиамаршрут в Южную Корею

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Представители КНДР на межкорейских переговорах по гражданской авиации предложили создать маршрут для перелетов между Северной и Южной Кореей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство транспорта Республики Корея.

"Наша сторона предложила продолжить обсуждение посредством последующих переговоров с участием авиационных администраций", — также приводит агентство реакцию Сеула.

Предложенные маршруты должны пройти над Желтым или Японским морем.

Ранее сообщалось, что Южная Корея планирует запустить железнодорожное сообщение с КНДР.