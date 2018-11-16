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    КНДР предложила создать авиамаршрут в Южную Корею

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Представители КНДР на межкорейских переговорах по гражданской авиации предложили создать маршрут для перелетов между Северной и Южной Кореей.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство транспорта Республики Корея.

    "Наша сторона предложила продолжить обсуждение посредством последующих переговоров с участием авиационных администраций", — также приводит агентство реакцию Сеула.

    Предложенные маршруты должны пройти над Желтым или Японским морем.

    Ранее сообщалось, что Южная Корея планирует запустить железнодорожное сообщение с КНДР. 

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