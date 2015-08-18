КНДР потребовала от Южной Кореи прекратить совместные учения с США

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Пхеньян потребовал от Южной Кореи прекратить проводимые ей совместно с США военные учения Ulchi Freedom Guardian, направленные на отработку совместных действий в случае нападения КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета "Нодон синмун".

"Если совместные маневры будут приостановлены, будут созданы условия для примирения двух Корей, а также встречи семей, разделенных войной 1950-1953 годов", - подчеркивается в публикации.

Учения стартовали в минувший понедельник, в них принимают участие около 80 тысяч военнослужащих.