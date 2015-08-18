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    КНДР потребовала от Южной Кореи прекратить совместные учения с США

    Если совместные маневры будут приостановлены, будут созданы условия для примирения двух Корей

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Пхеньян потребовал от Южной Кореи прекратить проводимые ей совместно с США военные учения Ulchi Freedom Guardian, направленные на отработку совместных действий в случае нападения КНДР.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета "Нодон синмун".

    "Если совместные маневры будут приостановлены, будут созданы условия для примирения двух Корей, а также встречи семей, разделенных войной 1950-1953 годов", - подчеркивается в публикации.

    Учения стартовали в минувший понедельник, в них принимают участие около 80 тысяч военнослужащих.

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