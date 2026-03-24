КНДР направит в 2026г на оборону около 16% расходов бюджета

КНДР в 2026 году направит на оборону 15,8% бюджетных расходов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦТАК.

Бюджетная комиссия Верховного народного собрания КНДР подвела итоги исполнения госбюджета за 2025 год и рассмотрела бюджет на 2026 год. В частности, оборонные расходы страны в 2025 году составили 15,7% бюджета.

"Расходы на оборону в 2026 году составят 15,8% общей суммы государственных расходов, что будет вносить вклад в наращивание и укрепление ядерных сил сдерживания и способности к ведению войны", - подчеркивает агентство.