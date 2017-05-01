КНДР намерена укреплять ядерный потенциал максимальными темпами

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Пхеньян намерен укреплять свой ядерный потенциал максимальными темпами".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНДР.

Пхеньян, отмечается в нем, "будет последовательно принимать меры в области укрепления ядерных вооружений в любое время и в любом месте по решению высшего руководителя страны Ким Чен Ына".

По словам дипломата, это связано с критической ситуацией, сложившейся на Корейском полуострове "из-за нацеленных против КНДР американо-южнокорейских маневров".

"Никогда ранее агрессивная истерия США не достигала такого накала, а обстановка на полуострове не приближалась так близко к грани войны", - отметил представитель министерства иностранных дел КНДР.