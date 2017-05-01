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    КНДР намерена укреплять ядерный потенциал максимальными темпами

    Никогда ранее агрессивная истерия США не достигала такого накала, а обстановка на полуострове не приближалась так близко к грани войны

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Пхеньян намерен укреплять свой ядерный потенциал максимальными темпами".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНДР.

    Пхеньян, отмечается в нем, "будет последовательно принимать меры в области укрепления ядерных вооружений в любое время и в любом месте по решению высшего руководителя страны Ким Чен Ына".

    По словам дипломата, это связано с критической ситуацией, сложившейся на Корейском полуострове "из-за нацеленных против КНДР американо-южнокорейских маневров". 

    "Никогда ранее агрессивная истерия США не достигала такого накала, а обстановка на полуострове не приближалась так близко к грани войны", - отметил представитель министерства иностранных дел КНДР. 

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