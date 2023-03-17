КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР 16 марта провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", которые стали ответом на учения США и Южной Кореи в регионе. О

КНДР 16 марта провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", которые стали ответом на учения США и Южной Кореи в регионе.

Как передает Report, об этом сообщила государственная радиостанция "Голос Кореи".

"На Корейском полуострове создается самая нестабильная ситуация из-за провокационных и агрессивных крупномасштабных военных учений, проводимых США и южнокорейскими марионетками против КНДР. В этих серьезных обстоятельствах 16 марта Центральной военной комиссией Трудовой партии Кореи было принято решение о проведении учебного запуска МБР серии "Хвасон-17", - говорится в заявлении.

Ракета была запущена с аэродрома в Пхеньяне. Она пролетела 1 тыс. км, а максимальная высота полета составила 6 045 км. Также, согласно приведенным данным, время полета МБР с момента старта до поражения условной цели в Японском море составило примерно 67 минут.

"Учебный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность соседних государств. Он подтвердил полную боеготовность стратегических вооруженных сил КНДР", - говорится в сообщении госрадио.