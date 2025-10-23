КНДР испытала два новых гиперзвуковых снаряда

КНДР 22 октября успешно испытала два новых гиперзвуковых аппарата в рамках программы по развитию оборонного потенциала.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытание провело Главное управление ракетостроения, за ним наблюдал секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. Агентство подчеркивает, что "испытание нового вооружения" - часть плана по развитию обороноспособности в целях стратегического сдерживания потенциального противника. Пак Чон Чхон подчеркнул, что деятельность КНДР направлена на сдерживание войны.

Он высоко оценил результаты работы научно-исследовательского коллектива. "Два гиперзвуковых летательных аппарата, запущенных из района Рёкпхо города Пхеньяна в северо-восточном направлении, поразили цель на плоскогорье у пика Квэсан уезда Оран провинции Хамгён-Пукто", - указывает ЦТАК.