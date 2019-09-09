КНДР готова в конце сентября возобновить переговоры с США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении первого замминистра иностранных дел КНДР Цой (Чхве) Сон Хи, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Мы готовы во второй половине сентября в согласованном месте и в определенную дату провести с американской стороной всеобъемлющее обсуждение вопросов, о которых мы говорили до сих пор", - приводит агентство слова первой замглавы МИД КНДР Цой (Чхве) Сон Хи.