 Наверх

КНДР готова в конце сентября возобновить переговоры с США

​КНДР готова в конце сентября возобновить переговоры с США

КНДР готова в конце сентября возобновить переговоры с США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении первого замминистра иностранных дел КНДР Цой (Чхве) Сон Хи, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Мы готовы во второй половине сентября в согласованном месте и в определенную дату провести с американской стороной всеобъемлющее обсуждение вопросов, о которых мы говорили до сих пор", - приводит агентство слова первой замглавы МИД КНДР Цой (Чхве) Сон Хи.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!