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КНДР демонтирует линии электропередачи на границе с Южной Кореей

КНДР демонтирует линии электропередачи на границе с Южной Кореей КНДР демонтирует линии электропередачи (ЛЭП), ведущие в закрытый Кэсонский промышленный парк в северокорейском приграничном городе Кэсон.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 09:46
КНДР демонтирует линии электропередачи на границе с Южной Кореей

КНДР демонтирует линии электропередачи (ЛЭП), ведущие в закрытый Кэсонский промышленный парк в северокорейском приграничном городе Кэсон.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным Сеула, солдаты Корейской народной армии начали работы с 24 ноября и уже демонтировали ЛЭП на некоторых участках между опорами ЛЭП вдоль дороги Кёнисон. Власти Южной Кореи ожидают, что КНДР проведет демонтаж опор ЛЭП, которые не работают с июня 2020 года, когда подачу электроэнергии прекратили после подрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне.

Линии электропередачи были построены южнокорейской стороной. В общей сложности установлено 48 башенных опор для подачи электричества в промышленный комплекс, 15 из них - на территории КНДР.

Северную и Южную Корею разделяет демилитаризованная зона шириной 4 км. В начале года КНДР установила мины и демонтировала освещение со своей стороны границы. В октябре северокорейские власти объявили о планах заблокировать транспортное сообщение с южной частью Корейского полуострова и построить новые оборонительные сооружения в приграничных районах.

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