​КНДР анонсировала проведение новых ядерных испытаний

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР готовит новые ядерные испытания и запуск баллистической ракеты, способной нести ядерные заряды.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное информагентство КНДР ЦТАК.

Ким Чен Ын сделал заявление во время тестирования симуляции запуска баллистической ракеты.

Отмечается, что тестовые испытания ядерной боеголовки и баллистических ракет будут проведены "в кратчайшие сроки".