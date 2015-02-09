Ключевые конгрессмены выступают за поставки летального оружия в Украину

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Ключевые сенаторы Конгресса США близки к законодательному разрешению поставок летального оружия вооруженным силам Украины, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Идея предоставить оружие украинским войскам пользуется поддержкой и в Республиканской, и в Демократической партиях. Представители фракций ведут соответствующие переговоры.

Это стало известно на фоне заявления президента Обамы о том, что поставки вооружений Украине возможны, но никакого решения еще не принято.