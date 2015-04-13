​Клинтон выдвинула свою кандидатуру на пост президента США

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Бывший сенатор от штата Нью-Йорк, экс-госсекретарь в администрации Барака Обамы Хиллари Клинтон вступила в борьбу за пост президента США.

Как передает Report, ее обращение размещено в воскресенье на сайте ее предвыборной кампании и в социальных сетях.

"Я начинаю борьбу за пост президента США и рассчитываю на вашу поддержку. Простым американцам нужен человек, который бы отстаивал их права. И я хочу быть этим человеком", - заявила Клинтон в двухминутном видеоролике. По ее словам, она "отправляется в путь, чтобы завоевать голоса" избирателей и выразила надежду, что "ее поддержат на этом пути".