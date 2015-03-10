Клинтон: сенаторы, написавшие руководству Ирана, дискредитировали себя

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сенаторы-республиканцы, направившие письмо руководству Ирана, себя дискредитировали попыткой навредить главнокомандующему - главе государства Бараку Обаме, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Последнее письмо от республиканцев-сенаторов не сочетается с лучшими традициями американского руководства. И нужно спросить - в чем его цель? Есть два логических ответа: или эти сенаторы пытаются помочь Ирану, или навредить главнокомандующему в момент, когда ставки международной дипломатии высоки. В любом случае это дискредитирует людей, чьи подписи стоят под обращением", - заявила Клинтон журналистам.

Ранее 47 сенаторов-республиканцев направили руководству Ирана письмо, в котором, в частности, выразили сомнения, что договоренности с действующей администрацией США сохранятся и после избрания нового президента. Обама уже иронично назвал такие действия "необычной коалицией" членов конгресса и сторонников жесткой линии в Иране.