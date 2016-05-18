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    Клинтон с перевесом в 0,5% обошла Сандерса на праймериз в Кентукки

    По итогам подсчета 99% голосов Сандерс набирает 46,3%, а его соперница - 46,8%

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Хиллари Клинтон с незначительным преимуществом всего в 0,5% обошла Берни Сандерса на праймериз Демократической партии в штате Кентукки, сообщает Report со ссылкой на CNN.

    Сама Клинтон уже объявила о своей победе. Также о победе Клинтон заявила секретарь штата Кентукки Элисон Ландерген Граймс.

    По итогам подсчета 99% голосов Сандерс набирает 46,3%, а его соперница - 46,8%.

    Демократические праймериз в Орегоне выиграл Сандерс. Ему удалось получить 52,7% голосов, тогда как Клинтон получила 47,3%.

    К настоящему моменту Клинтон заручилась поддержкой 94% делегатов, необходимых для номинации в кандидаты в президенты от Демократической партии США.

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