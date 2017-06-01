Клинтон назвала причины своего поражения на президентских выборах в США

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон озвучила несколько причин, по которым она проиграла президентские выборы.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом об этом сообщает The Hill.

"Я стала жертвой распространённого предположения, что я выиграю", — сказала она на конференции, которая проходила в Калифорнии.

Клинтон заявила, что Демократическая партия была "на грани банкротства", когда она стала кандидатом. В то же врем, по ее словам, Республиканская партия была куда успешнее в инвестировании в различные политические проекты.

Кроме того, она заявила, что экс-директор ФБР Джеймс Коми с удовольствием делал заявления касательно ситуации с украденными письмами, однако он не стал уделять подобное внимание расследованию якобы сговора между командой Трампа и Москвой.

Клинтон также раскритиковала СМИ за публикации непроверенной информации. Также она отметила, что у многих избирателей сложились стандарты, связанные с тем, женщина никогда не была президентом Соединенных Штатов.

Президентские выборы в США, состоявшиеся в ноябре 2016 года, завершились победой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.