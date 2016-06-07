​Клинтон набрала число делегатов, нужное для выдвижения кандидатом в президенты США

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон набрала число делегатов, необходимое для ее выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press, ссылаясь на собственные подсчеты.

По данным AP, демократ заручилась на данный момент поддержкой 2 383 выборщиков - именно такое число делегатов необходимо для ее успешного выдвижения в качестве официального кандидата в президенты от партии на демократическом съезде. Это произойдет на общенациональном демократическом съезде, который состоится в Филадельфии (штат Пенсильвания) 25-28 июля.

Таким образом, раунд демократических выборов, который пройдет во вторник, станет для Клинтон чистой формальностью.

Одним из последних на данный момент выборщиков, объявивших о ее поддержке, стал представитель отделения Демократической партии Пуэрто-Рико, имеющего статус свободно присоединившейся к США территории. К такому выводу AP пришло после получения окончательных результатов о подсчете голосов на прошедших в воскресенье на острове первичных выборах (праймериз).