​Клинтон: могущественные силы грозят разорвать нас на части

Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что для страны настал момент истины, когда нужно противостоять угрозам, стоящим перед ней.

Как передает Report, об этом заявила Клинтон, выступая на съезде Демократической партии.

"Для Америки снова наступил момент истины. Могущественные силы грозят разорвать нас на части. Доверие и уважение истончаются", — заявила она.

"Мы ясно видим, чему противостоит наша страна. И мы не боимся. Мы поднимемся перед лицом угроз, как мы всегда делали", — добавила она.

Клинтон пояснила, что угрозы носят самый разнообразный характер и включают как внешние, так и внутренние.