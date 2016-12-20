Клинтон лишилась голосов пяти выборщиков-демократов, Трамп двух республиканцев

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В ходе голосования Коллегии выборщиков избранный президент США Дональд Трамп лишился двух положенных ему голосов, получив 304 голоса выборщиков вместо предполагаемых 306.

Как передает Report, об этом пишет New York Times.

Экс-кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон вместо предполагаемых 232 голосов получила 227.

Оба республиканца, отказавшиеся голосовать за Трампа, являются выборщиками от штата Техас. Они отдали свои голоса за других кандидатов от Республиканский партии: один — за известного конгрессмена-либертарианца Рона Пола, другой — за губернатора штата Огайо, Джона Кейсика, который был кандидатом на пост президента США и проиграл Трампу в ходе праймериз.

Что касается демократических выборщиков, то сразу трое из них отдали свои голоса республиканцу — экс-госсекретарю США Колину Пауэллу, занимавшему должность при Джордже Буше-младшем. Все трое выборщиков представляли в коллегии штат Вашингтон. Еще один выборщик от штата Гавайи предпочел отдать свой голос конкуренту Клинтон в стане демократов — сенатору Берни Сандерсу, проигравшему Клинтон на праймериз. Наконец, еще один выборщик из штата Вашингтон проголосовал за активистку индейского происхождения Веру Пятнистый Орел (Faith Spotted Eagle), борящуюся за права коренных американцев. Некоторые жители США считают ее вымышленным персонажем.

В коллегии выборщиков состоит 538 членов, представляющих свои штаты согласно демографической пропорции. Формально именно выборщики избирают президента США, однако на практике представители штатов голосуют строго в соответствии с голосованием внутри штата, при этом победителю выборов в одном штате по традиции уходят голоса всех выборщиков этого штата.