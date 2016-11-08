Клинтон лидирует в досрочном голосовании, но уступает Трампу в Пенсильвании

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Неофициальный прогноз издания Slate на основе данных досрочного голосования отдает преимущество кандидату от Демократической партии США Хиллари Клинтон в трех из числа ключевых для исхода выборов штатах — Флориде, Огайо и Неваде, но в одном ключевом штате, традиционно "демократической" Пенсильвании, Трамп неожиданно опережает соперницу.

Как передает Report, согласно данным ресурса, преимущество Клинтон перед кандидатом-республиканцем во Флориде составляет свыше 100 тысяч голосов из порядка 3,7 миллиона человек, пришедших на участки досрочно.

За Клинтон отдали свой голос 48,3% досрочно проголосовавших избирателей, за Трампа – 45,5%.

В Неваде отрыв Клинтона от Трампа — около 32 тысяч из порядка 594 тысяч проголосовавших, в Огайо — 53 тысячи из примерно 1,32 миллиона проголосовавших. В Огайо, согласно досрочным итогам голосования, Клинтон поддерживают 47,8% избирателей, Трампа – 43,9%. В Неваде – 46% за демократа, 45,4% — за республиканца.

В Колорадо Клинтон набирает 46,3%, Трамп — на 2,7 процентных пункта меньше.

В менее важных штатах Клинтон также обыгрывает конкурента. В Висконсине на момент прогноза проголосовало 18,3%, среди них за Клинтон свой голос отдали 52,6% избирателей, за Трампа – 40,2%. В Айове заранее на участки пришли 35,6% избирателей. Из них за Клинтон — 48%, за Трампа — 43%.