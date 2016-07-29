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    ​Клинтон гордится заключением соглашения с Ираном

    Я горжусь, что мы закрыли иранскую ядерную программу без единого выстрела

    Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Кандидат Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что гордится заключением соглашения с Ираном по ядерной программе.

    Как передает Report, об этом сказала Клинтон, выступая на партийном съезде в Филадельфии

    "Я горжусь, что мы закрыли иранскую ядерную программу без единого выстрела. Сейчас нам надо это реализовывать и по-прежнему поддерживать безопасность Израиля", — сказала Клинтон, выступая на партийном съезде в Филадельфии.

    Договоренности, достигнутые "шестеркой" международных посредников с Ираном и утвержденные ООН, предполагают гарантии мирного характера иранской ядерной программы в обмен на снятие международных санкций. Договоренности вступили в силу и реализуются с начала текущего года под контролем МАГАТЭ, все стороны заявляют о соблюдении друг другом условий соглашения.

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