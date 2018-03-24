Кличко задумался об участии в выборах президента Украины

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Мэр Киева Виталий Кличко не исключил участие в президентских выборах на Украине в 2019 году/

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает информагентстов "Укринформ".

Однако градоначальник отметил, что сначала ему необходимо выполнить обещания, данные им жителям Киева.

"Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал", сказал мэр киевской столицы.

По словам Кличко, он не хочет разочаровывать киевлян и ставить свои политические амбиции выше интересов жителей города.

"У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца", — добавил градоначальник.