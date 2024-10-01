Клаудия Шейнбаум вступила в должность президента Мексики

Клаудия Шейнбаум официально вступила в должность президента Мексики.

Клаудия Шейнбаум официально вступила в должность президента Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, торжественная церемония инаугурации проходит в Законодательном дворце Сан-Ласаро в Мехико, где проводятся заседания Конгресса (двухпалатного парламента) республики.

Отмечается, что после произнесения ею присяги в присутствии уходящего главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора председатель президиума Палаты депутатов (нижняя палата) Ифигения Мартинес Эрнандес вручила Шейнбаум один из символов президентской власти - президентскую ленту в цветах мексиканского флага.

Согласно информации, церемония вступления Шейнбаум в должность главы государства продолжит первым обращением нового президента к нации, после чего она отправится в расположенный на центральной площади Мехико Сокало президентский дворец. Там Шейнбаум примет присягу сформированного ею правительства, встретится с прибывшими на инаугурацию зарубежными лидерами. Затем на крыльце президентского дворца представители коренных народов страны вручат ей другой неотъемлемый атрибут президентской власти - президентский жезл.