Китайская полиция задержала сотрудника британского посольства

Сотрудник британского консульства задержан полицией Шэньчжэня, у него гражданство Китая, мужчина находится под административным арестом на 15 суток.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

"Согласно имеющейся у нас информации, мужчина, о котором вы спрашиваете, нарушил административные нормы общественной безопасности КНР и был задержан на 15 суток полицией Шэньчжэня, он находится под административным арестом", - заявил дипломат.

Он добавил, что "этот сотрудник консульства - не британский гражданин, он является гражданином Гонконга - специального административного района Китая, то есть он гражданин КНР, и это дело - внутреннее дело Китая".

Ранее британские СМИ сообщили, что власти Китая задержали сотрудника консульства Великобритании в Гонконге Саймона Чэна, предположительно, когда он возвращался в город из соседнего Шэньчжэня провинции Гуандун. Британский МИД уже выразил беспокойство в связи с сообщениями о задержании сотрудника их консульства.