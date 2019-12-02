Китай ввел санкции против ряда НПО США

Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие закона по Гонконгу.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House", - заявила дипломат.

Ранее были приостановлены переговоры по достижению американо-китайского торгового соглашения в связи с принятым в США законом о демократии и правах человека в Гонконге.