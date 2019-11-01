Китай создаст благоприятные условия для работы иностранных компаний

Китай намерен создавать благоприятные условия для работы в стране иностранных компаний, упрощать торговые процедуры и доступ на свой рынок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель начальника канцелярии комитета по экономическим и финансовым вопросам ЦК КПК Хань Вэньсю.

Он отметил, что реализация более широкой открытости подразумевает существенное упрощение доступа на рынок, расширение открытости обрабатывающей промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства, культуры, медицины, образовании, телекоммуникациях, финансах.

Помимо этого, Х.Вэньсю отметил необходимость содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций, защищать права и законные интересы иностранного капитала посредством добросовестного соблюдения закона об иностранных инвестициях, создавать условия для честной конкуренции местных и иностранных компаний на китайском рынке, укреплять защиту прав интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, создавать высококачественную бизнес среду, управляемую на основе законов.