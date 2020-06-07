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Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

​Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Он отметил, что сейчас продолжаются испытания вакцин, при этом приоритет отдается таким параметрам, как безопасность, эффективность и доступность. "Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях", — указал он.

В мае Китай сообщил об успешном испытании пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах. На данный момент в стране есть одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины. Разработки признаны безопасными. Ученые уже получают данные об успешной выработке антител у испытуемых. Побочных эффектов у добровольцев также выявлено не было.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По данным на 7 июня, в мире более 6,8 миллионов зараженных коронавирусом. Из них свыше 398 тысяч скончались, более 3 миллионов излечились.

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