Си Цзиньпин: Китай не будет девальвировать юань для обогащения за счет других стран

Правительство Китая не будет понижать курс жэньминьби (официальное название юаня) для обогащения за счет других стран.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу на церемонии открытия рабочей программы форума "Один пояс - один путь" заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай не будет прибегать к практике разорения соседей путем девальвации юаня", - указал он. "Наша страна продолжит оптимизировать механизм формирования обменного курса юаня для придания рынку решающей роли при распределении ресурсов. Курс юаня будет поддерживаться на в целом стабильном, сбалансированном и адаптивном уровне", - резюмировал глава государства.

Китайские власти будут создавать оптимальные механизмы в области международного законодательства, стремиться к расширению сферы свободной торговли, снижать нагрузку на иностранных партнеров при осуществлении с ними экономических отношений, заявил Си Цзиньпин.

"Мы будем заключать соглашения о свободной торговле с еще большим количеством стран, поддерживать высокие стандарты сотрудничества с ними, - отметил он. - Мы усилим международное взаимодействие в области таможенного регулирования, пошлин и налогообложения, аудиторской деятельности, будем создавать особые фискальные механизмы инициативы "Один пояс - один путь".

По словам китайского лидера, Пекин намерен укорить формирование процедур, которые облегчат торгово-экономическое сотрудничество Китая с другими государствами.