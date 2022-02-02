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Китайские ученые создали антитела против штамма "омикрон"

Китайские ученые создали антитела против штамма "омикрон" Ученые Фуданьского университета в Шанхае синтезировали антитела, способные бороться с "омикрон"-штаммом и возможными новыми вариантами COVID-19.
Другие страны
2 февраля 2022 г. 16:16
Китайские ученые создали антитела против штамма омикрон

Ученые Фуданьского университета в Шанхае синтезировали антитела, способные бороться с "омикрон"-штаммом и возможными новыми вариантами COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета South China Morning Post.

Антитела против штамма COVID-19 "омикрон" были синтезированы из компонентов двух других антител, вырабатываемых иммунной системой человека.

Изначальной целью исследования был поиск способов борьбы с другим инфекционным заболеванием. Однако в ходе испытаний выяснилось, что созданные учеными антитела способны противостоять "омикрон"-штамму и другим возможным мутациям COVID-19.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки.

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