Китайские тайконавты провели 8-часовой выход в открытый космос с борта своей станции

Члены 10-й экспедиции на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" во вторник провели свой первый многочасовой выход в открытый космос для проведения монтажных работ.

Как передает Report, об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

Тайконавты Чжан Лу и У Фэй работали в космическом вакууме около 8 часов и выполнили поставленные задачи к 18:45 по пекинскому времени (к 13:45 по Москве). Им помогал тайконавт Чжан Хунчжан, находясь на борту станции, и команда научно-технических специалистов на Земле. Во время выхода для проведения работ использовалась роботизированная рука-манипулятор станции.

По сообщению CMSA, тайконавты Чжан Лу и У Фэй установили устройства для защиты орбитальной станции от космического мусора, заменили многослойное покрытие терморегулирующего адаптера, а также выполнили задачи по осмотру и фотосъемке иллюминатора возвращаемой капсулы космического корабля "Шэньчжоу-20", который получил повреждения в результате попадания в него космического мусора. По данным CMSA, в иллюминаторе возвращаемого аппарата обнаружены крошечные трещины, которые, скорее всего, произошли по этой причине. Планируется, что "Шэньчжоу-20" вскоре отстыкуется от станции для возвращения на Землю в беспилотном режиме.

На его замену в конце ноября на станцию прибыл без экипажа космический корабль "Шэньчжоу-22". Он предназначен для возвращения тайконавтов на Землю в следующем году после шестимесячного пребывания на орбите.

В перспективе планируются новые раунды внекорабельной деятельности для проведения различных работ, а также научных экспериментов и технических испытаний.