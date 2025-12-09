Çinin taykonavtları stansiyadan açıq kosmosa 8 saatlıq çıxış həyata keçiriblər
- 09 dekabr, 2025
- 22:41
Çinin "Tyanqun" orbital stansiyasının 10-cu ekspedisiyasının üzvləri dekabrın 9-da ilk dəfə 8 saatlıq müddətdə açıq kosmosa çıxıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin kosmik uçuşlarla bağlı proqram idarəsi (CMSA) məlumat yayıb.
Çjan Lu və U Fey adlı taykonavtlar 8 saatlıq tapşırığı yerinə yetiriblər. Onlara stansiyada Çjan Xunçjan adlı taykonavt, Yerdə isə elmi-texniki mütəxəssislər komandası yardım edib. Açıq kosmosda montaj işləri üçün robot əldən istifadə olunub.
Məlumata görə, taykonavtlar stansiyanı kosmik tullantılardan müdafiə etmək üçün cihaz quraşdırıblar. Həmçinin istiliyə nəzarət edən aparatın çoxlaylı örtüyü dəyişdirilib. Kosmik tullantının çırpılması nəticəsində zədələnən "Şençjou-20" kosmik gəmisindən göndərilən kapsulun illuminatoru yoxlanılıb. CMSA-dan bildirilib ki, qayıdan aparatda xırda çatlar aşkarlanıb. "Şençjou-20" kosmik gəmisinin stansiyadan Yerə geri qaytarılması gözlənilir.
Gələcəkdə isə kosmik gəmi istifadə olunmadan həyata keçirilən işlərin növbəti mərhələləri planlaşdırılır. Elmi iş və texniki sınaqlar da aparıla bilər.