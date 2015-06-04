Количество погибших при крушении теплохода на Янцзы достигло 65 человек

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Китайские спасатели на текущий момент обнаружили тела 65 погибших пассажиров и членов экипажа теплохода "Дунфанчжисин" ("Звезда Востока"), потерпевшего крушение в понедельник вечером на реке Янцзы. Об этом сообщило в четверг Центральное китайское телевидение, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

В среду вечером специалисты приступили к разрезанию выступающего из воды днища судна, надеясь найти уцелевших при крушении.

Туристический теплоход "Дунфанчжисин", следовавший из Нанкина (административный центр провинции Цзянсу, Восточный Китай) в Чунцин (Юго-Западный Китай), потерпел крушение на реке Янцзы, в районе города Цзяньли, 1 июня в 21:28 по пекинскому времени (16:28 мск). На его борту находились 456 человек, 14 из них были спасены, судьба еще 377 по-прежнему неизвестна.

"Дунфанчжисин" - небольшой круизный лайнер водоизмещением 2,2 тыс тонн. Его длина составляет 76,5 м, высота - 11 м. Судно могло принять на борт до 534 человек. Оно принадлежит компании Chongqing Eastern Shipping Corporation.