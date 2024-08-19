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Китайские и филиппинские суда столкнулись в спорных водах Южно-Китайского моря

Китайские и филиппинские суда столкнулись в спорных водах Южно-Китайского моря 19 августа рано утром китайские и филиппинские суда столкнулись в спорных водах Южно-Китайского моря, передает Report со ссылкой Newsweek .
Другие страны
19 августа 2024 г. 14:26
Китайские и филиппинские суда столкнулись в спорных водах Южно-Китайского моря

19 августа утром китайские и филиппинские суда столкнулись в спорных водах Южно-Китайского моря.

Об этом Report передает со ссылкой Newsweek.

Китайская береговая охрана возложила ответственность за инцидент у рифа Сабина на филиппинскую сторону, заявив, что его судно проигнорировало предупреждения и "намеренно столкнулось" с китайским.

Национальная целевая группа по Западному Филиппинскому морю оспорила версию Китая, заявив, что два филиппинских корабля пострадали в результате "незаконных и агрессивных маневров" китайских судов у рифа Сабина.

Риф Сабина является спорным атоллом в архипелаге Спратли, на который претендуют Китай, Филиппины, Вьетнам и Тайвань. Китайская сторона называет архипелаг Наньша, а риф Сабина – рифом Сяньбинь.

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