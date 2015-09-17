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    Китайские хакеры создали базу данных госслужащих США

    Ранее сообщалось, что и Китай, и Россия могут попасть под санкции в связи с кибератаками

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Китайские хакеры создали "почти Facebook" на основе украденных данных о сотрудниках госорганов США, сообщается на сайте телеканала Fox News.

    Хакеры использовали информацию, полученную во время взлома Офиса Персонального Менеджмента США и ряда страховых организаций, для создания своего рода "социальной сети". По словам Дмитрий Алперовича, специалиста компании CrowdStrike, эта база может быть использована для того, чтобы скомпрометировать человека и заставить работать на правительство КНР.

    Также Алперович подчеркнул, что под угрозой находятся не только сами сотрудники, но и их семьи и знакомые, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Ранее сообщалось, что и Китай, и Россия могут попасть под санкции в связи с кибератаками против американских коммерческих организаций.

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