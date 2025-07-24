Китайская Pop Mart подала в суд на сеть 7-Eleven в США из-за поддельных Лабубу

Китайская компания Pop Mart подала в суд на сеть магазинов из США 7-Eleven за продажу поддельных игрушек лабубу.

Китайская компания Pop Mart подала в суд на сеть магазинов из США 7-Eleven за продажу поддельных игрушек лабубу.

Как передает Report, об этом шанхайскому изданию "Цземянь" сообщили представители Pop Mart.

Поводом для иска стал опубликованный в социальных сетях американской девушкой видеоролик, в котором были показаны выставленные на продажу в магазине 7-Eleven подделки стоимостью $25. Оригинальные игрушки Pop Mart стоят почти столько же, но игрушки и упаковка в 7-Eleven были очень низкого качества.